Ужин для похудения должен состоять из белковой пищи и зеленых овощей. При этом его важно есть в правильное время.

Об этом принципе правильного питания, который позволяет не поправиться, рассказала клинический диетолог, интегративный нутрициолог Мария Ревун.

— Идеальный ужин — это зеленые овощи и какой-то белок. Это может быть рыба, мясо. Овощи следует термически обработать, рыба или мясо в идеале — запеченные, — говорит Мария Ревун.

Людям, у которых есть проблемы со щитовидной железой, на ужин стоит избегать белка.

Примеры ужина для похудения:

запеченный сибас с зелеными листовыми овощами;

мясо курицы с брокколи, стручковой фасолью и морковью;

печень трески с зеленым листовым салатом.

Примеры ужина для людей, у которых есть проблемы со щитовидной железой:

зеленая гречка с зеленью, оливковым маслом и овощами;

оладушки из цуккини;

цельнозерновой тост с авокадо и зеленью.

По словам диетолога, важно не наедаться перед самым сном, а дать время ЖКТ переварить еду.

— Хорошее время для ужина — за три-четыре часа до сна. Это время необходимо, чтобы еда успела перевариться. Привычка наедаться на ночь плохо отражается на качестве сна, — добавляет Мария Ревун.

Порция ужина должна быть такой, что позволит человеку наесться. Однако это не значит, что нужно есть много.

— Мы привыкли делать основный прием пищи не утром или в обед, а вечером. Это большая ошибка. Порция вечером должна быть меньше, — добавляет эксперт.

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При этом можно немного увеличить порцию вечером, если человек пропустил или плохо поел утром и в обед, однако ненамного.

— Если человек не завтракал и плохо поел в обед, нужно, чтобы ужин был сбалансированным. Это должен быть белок — мясо, рыба или яйца. В таком случае можно добавить сложные углеводы — каши, макароны из цельного зерна. И обязательно — порция зеленых овощей, — объясняет Мария Ревун.

Людям без серьезных проблем со здоровьем можно практиковать спонтанный пропуск одного приема пищи, например, ужина.

— Спонтанный пропуск приема пищи очень полезен, если у человека нет проблем с ЖКТ, почками и мочевым пузырем, поджелудочной и щитовидной железами. Это поспособствует тому, что захочется хорошо позавтракать и уменьшить вечернюю порцию еды, — говорит диетолог.

Это можно практиковать время от времени. Но вовсе отказываться от ужина на регулярной основе не нужно.