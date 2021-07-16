Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока преждевременно исключать версию, что коронавирус SARS-CoV-2 появился в лаборатории китайского города Ухань и распространился из-за утечки.

Это частично противоречит мартовскому отчету ВОЗ, в котором говорится, что лабораторная утечка коронавируса крайне маловероятна.

— Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает, — заявил он.

По его словам, проверка произошедшего очень важна для понимания того, имела ли пандемия какие-то связи с лабораториями.

— Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии, — отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что сотрудничество Китая в этом вопросе имеет здесь решающее значение.

— Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить (версию с лабораторией, — Ред.), — сказал он.

Глава ВОЗ также призвал Китай к открытому и прозрачному сотрудничеству, особенно в том, что касается первоначальных данных, которые организация запрашивала в первые дни пандемии.

Расследование происхождения Covid-19

Совместное исследование Китая и ВОЗ, опубликованное в марте, показало, что утечка коронавируса из лаборатории крайне маловероятна. Также есть версия, что вирус мог передаться от летучих мышей к человеку.

Китай в то же время продолжает указывать на возможность того, что Covid-19 возник в другой стране и проник через зараженные замороженные продукты или через торговые сети Юго-Восточной Азии.