Что такое икота, по каким причинам она возникает и как от нее быстро избавится, Фактам ICTV рассказала семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

— Икота представляет собой ритмичный короткий вдох, природа которого объясняется резким сокращением диафрагмы с последующим сужением голосовой щели, — объясняет терапевт общей практики.

По ее словам, предупредить появление икоты практически невозможно: она появляется неожиданно в силу ряда причин и также неожиданно проходит.

Почему мы икаем

Есть научная версия, что икота – это не что иное, как напоминание природы о том, что когда-то у наших очень далеких предков были жабры, с помощью которых они дышали. Дескать, об этом свидетельствует атавизм в виде непроизвольного и резкого сокращения мышц, используемых для вдоха.

Также существует гипотеза, что икота происходит от врожденного инстинкта сосания молока матери.

Иногда икота является признаком нервного тика, который провоцирует диафрагмальный нерв, заставляющий резко сокращаться диафрагмальные мышцы. Возникает своего рода спазм, контролировать который человек не в состоянии.

Есть гипотеза по поводу икоты и у психологов, которые склонны расценивать ее как следствие сильного страха или мощного стресса. Таким образом человек якобы пытается неосознанно защититься от негативных внешних факторов.

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Как остановить икоту

По словам Людмилы Сердюк, есть несколько действительно эффективных способов избавиться от икоты. Но прежде чем их применять, следует успокоится и, по возможности, расслабиться. И тогда на выбор можно:

надавить двумя пальцами на язык таким образом, словно хотим спровоцировать рвоту. Возникающий при такой манипуляции спазм пищевода снимет спазм диафрагмальный

потянуть язык наружу и вниз

вдохнуть несколько раз подряд и задержать дыхание

медленно выпить большой стакан воды

положить в рот небольшой кусочек чего-то с ярко выраженным вкусом, например дольку лимона, или посыпать язык сахаром.

Иногда икота – серьезный симптом

Икота, над которой принято смеяться и подшучивать, иногда может указывать на далеко не смешные патологии. Такие, к примеру, как воспаление легких, грыжа пищевого отверстия диафрагмы, онкологические опухоли.

Нередки случаи, когда затянувшаяся на сутки и даже больше икота доводит человека до нервного истощения, вызывая изжогу или боль в грудной клетке. При таких случаях следует обязательно обратиться за медицинской помощью.

О том, что от икоты не застрахованы даже главы государств, свидетельствует весьма необычный случай с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого пришлось даже госпитализировать, поскольку икота мучила его 10 дней подряд.