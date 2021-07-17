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Дмитро Кудрявцев |

Эпидемия будет серьезной: Британия вакцинирует от гриппа рекордное число жителей

Вакцины от гриппа в Украине

Власти Великобритании приняли решение провести самую масштабную кампанию по вакцинации населения от гриппа в истории королевства.

По планам правительства привить от гриппа планируют не менее 35 млн человек, включая всех школьников.

— В этом году эпидемия гриппа может быть более серьезной, чем обычно. Мы хотим защитить население, осуществив иммунизацию рекордного числа людей, — сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.

По его словам, кампания вакцинации от коронавируса была успешной, а потому чиновник призвал население не отказываться от возможности получить прививку от гриппа.

Начало программы запланировано на сентябрь, а вакцина будет доступна уже 31 августа.

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Прививки получат все учащиеся младшей, средней и старшей школы, медперсонал, соцработники, беременные женщины, а также лица в возрасте от полугода до 50 лет, находящиеся в группе риска и граждане старше 50 лет.

Детям вакцинация будет проводиться в виде назального спрея.

Фото: Depositphotos

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