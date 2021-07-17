В Украине во время пятой волны вакцинации населения по рекомендациям врачей разрешат делать прививки против коронавируса детям.

Об этом рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра Общественного Минздрава Украины Александр Заика. По его словам, в первую очередь будут вакцинировать целевые группы, которые не успели иммунизироваться во время предыдущих этапов кампании.

В частности, это граждане старше 65 лет и другие. Он отметил, что если речь идет о детях в возрасте от 12 до 16 лет, то их будут вакцинировать препаратом Pfizer в определенных случаях.

Например, если подростки поедут за границу на учебу, спортивные соревновании или конкурсы, и путешествие предусматривает две прививки — тогда школьников будут вакцинировать.

По состоянию на 17 июля, в Украине с начала кампании вакцинации против коронавируса провели 4 011 040 прививок. Одну дозу получили 2 604 860 граждан, а полностью иммунизировались от заболевания 1 406 180 украинцев.

Среди них два человека получили первую прививку за рубежом. За последние сутки медицинские работники вакцинировали 111 150 украинцев.