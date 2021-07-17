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Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 171 случай Covid-19

В Киеве за сутки зафиксировали 171 случай Covid-19

По состоянию на 17 июля 2021 года, в Киеве обнаружили 171 новый случай коронавируса. Город до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса.

Кто заболел

  • 99 женщин в возрасте от 19 до 73 лет;
  • 64 мужчины в возрасте от 19 до 65 лет;
  • 2 девочки 15 и 17 лет
  • 6 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (47), Днепровском (43) и Соломенском (25) районах. За время пандемии в столице зафиксировали 216 606 случаев Covid-19.

За последние сутки в Киеве зафиксировали два летальных исхода от опасного заболевания (всего 5 215 жителей столицы умерли от коронавируса).

За 24 часа 10 больных Covid-19 госпитализировали в медицинские учреждения. Также 28 местных жителей Киева госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.

В то же время 155 украинцев смогли выздороветь от страшной болезни. За весь период пандемии 207 427 киевлян излечились от коронавируса.

Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 17 июля 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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