Пиво как вид алкоголя принято считать вредным для здоровья. И это так, если пить слишком много некачественного продукта. Однако умеренное количество качественного напитка способно позитивно повлиять на некоторые процессы организма.
К таким выводам пришли ученые из Испании, которые с 2007 по 2020 год изучали влияние алкоголя на здоровье, результаты своего исследования они опубликовали в международном журнале Nutrients.
Польза пива
- Может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний
Пять из шести исследований, выбранных для обзора, подтвердили защитный эффект умеренного употребления алкоголя против сердечно-сосудистых заболеваний.
- Помогает предотвращать диабет у мужчин
По данным ученых, у мужчин, которые воздерживаются от алкоголя вообще, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, чем у тех, кто время от времени употреблял умеренное количество пива.
- Может позитивно влиять на плотность костей
Результаты исследования показали, что полный отказ от пива был связан с увеличением риска переломов. У тех, кто пил время от времени умеренно, он был ниже.
- Снижает уровень холестерина
Ученые утверждают, что пиво способствует повышению уровня хорошего холестерина и регулирует переработку плохого в организме.
Источник: Eat This, Not That