Больных Covid-19 на планете с начала пандемии насчитывают 190 млн человек. За этот же период от вируса умерли более 4 млн. Число сделанных прививок в мире составляет сейчас 3,7 млрд, а число полностью вакцинированных — около одного миллиарда.

В Британии впервые с 15 января зафиксировано более 50 тыс. заражений в сутки. В стране зарегистрировали 51 870 новых случаев коронавируса, а за сутки умерло 49 человек с Covid-19.

Эти показатели превышают статистику осени 2020 года.

Однако число госпитализаций сейчас в несколько раз ниже, чем прошлой осенью.

— Такой уровень заражаемость мы в последний раз видели на пике второй волны в январе, когда властям пришлось пойти на строгий локдаун, чтобы выдержала система здравоохранения. Но ситуация усугубляется решением властей 19 июля отменить почти все ограничения, — говорит корреспондент ВВС по вопросам здравоохранения и науки Джеймс Галлахер.

РФ и Литва оказались в лидерах по смертности за первый год пандемии среди нескольких десятков стран, данные по которым проанализировали итальянские ученые. Разница между официально учтенными смертями от коронавируса и всеми смертями в России составила более 300 тыс.

Также добавим, что в России процесс вакцинации происходит слишком медленно.

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине обнаружили 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Общее количество инфицированных в стране возросло до 2 244 196 человек. В больницы попало 438 больных.

В течение вчерашнего дня от осложнений болезни умерло 16 человек. С начала пандемии в Украине было зафиксировано 52 718 смертельных случаев.

Побороть болезнь 16-17 июля удалось 676 украинцам. Всего от коронавируса излечилось 2 180 957 граждан Украины.