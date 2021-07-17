В Запорожье открылся центр массовой вакцинации: прививают препаратом Pfizer

В запорожском ТРК CITY MALL открылся первый в городе центр массовой вакцинации, где все желающие могут сделать прививку препаратом Pfizer.

Работать он будет по выходным с 10.00 до 18.00, сообщила замглавы центра Наталья Гришина.

Под вакцинацию выделили помещение площадью 300 квадратных метров, на которых расположены отделы для регистрации, медосмотра и самой иммунизации.

Препараты хранятся с соблюдением всех температурных норм. Повторная вакцинация будет проходить через 21 день.

— Все дезинфицируется. Прием врача проходит на месте в случае, если нет регистрации в Дие или не подписана декларация с семейным врачом, — рассказала директор СІTY MALL Вардуи Батракова.

По информации областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, за последние сутки в области сделана 2941 прививка.

Первую дозу получили 1544 человек, а вторую -1397.