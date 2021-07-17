Вакцина от коронавируса американской компании Moderna завтра, 18 июля, прибудет в Украину.

Препарат более известный под названием своей компании, но Moderna переименовала его по неизвестным причинам.

В Украину отправили 2 млн доз вакцины Spikevax Соединенные Штаты по международной программе обмена вакцинами.

— Относительно новая для Украины вакцина Moderna. Ожидается не менее 2 млн доз. Эта вакцина прибудет в страну именно на этой неделе, завтра. С понедельника-вторника она будет уже развозиться на уровне Украины, — сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По словам Кузина, вакцина Spikevax от Moderna еще не использовалась в Украине.

— Она не была зарегистрирована в Украине, но тем не менее разрешена ВОЗ и сейчас используется во многих странах мира, — рассказал замминистра.

Кроме того, он отметил, до конца года ожидается прибытия не менее 19,5 млн вакцин Pfizer. Также ожидают 1,5 млн вакцин AstraZeneca и 5,3 млн вакцин Sinovac.

Кузин отметил, что сейчас в Украине фокусируются на четырех основных вакцинах: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac и Moderna.

— Вакцина Novavax. Сейчас ведутся переговоры по оформлению контракта на 10 млн этой вакцины. Она еще не используется, не зарегистрирована в Украине и пока не разрешена ВОЗ, — отметил он.

Вакцина Janssen от Johnson & Johnson разрешена ВОЗ и зарегистрирована в Украине, но пока контракты с этой компанией не подписывали.

— У нас было вакцинировано 340 человек в качестве инициативы, но пока ведем переговоры о том, чтобы эту вакцину использовать на уровне страны, — рассказал Кузин.

В Moderna сообщили, что их вакцина Spikevax стойкая к новому штамму коронавируса Дельта. По словам представителей компании, вакцина производит в организме человека титры антител, нейтрализующих вирусные частицы всех штаммов.

Spikevax не содержит вирус, поэтому заразиться коронавирусом после прививки невозможно.

Клинические испытания, в которых приняли участие 30 000 человек, показали эффективность вакцины Moderna на уровне 94,1%. Для людей с хроническими заболеваниями легких, сердца, печени и больных ожирением эффективность составляет 90,9%.

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Согласно исследованиям, индийский штамм коронавируса, также известный как Дельта, увеличивает риски госпитализации в 2,6 раза, попадания в реанимацию в 1,6 раза. Летальность увеличивается почти в два раза. Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса эти риски существенно снижаются.