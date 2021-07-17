По состоянию на утро 17 июля, в Украине зафиксировали 591 новый случай коронавируса (из них 41 ребенок и девять медицинских работников).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях. За все время пандемии 2 244 196 украинцев заболели Covid-19.

За сутки госпитализировали 438 украинцев и умерли 16 человек. За весь период пандемии 52 718 граждан не смогли справиться с осложнениями опасного заболевания.

Однако за сутки 676 людей выздоровели от коронавируса. Всего 2 180 957 украинцев преодолели болезнь.

Статистика случаев/прививок (одна доза):

Киев — 171/11747

Винницкая область — 21/3272

Волынская область — 1/500

Днепропетровская область — 40/6786

Донецкая область — 26/2580

Житомирская область — 11/3107

Закарпатская область — 2/1557

Запорожская область — 30/1544

Ивано-Франковская область — 10/748

Киевская область — 33/5506

Кировоградская область — 3/1123

Луганская область — 12/392

Львовская область — 24/3021

Николаевская область — 10/1699

Одесская область — 60/4602

Полтавская область — 7/1785

Ровенская область — 7/851

Сумская область — 17/1396

Тернопольская область — 2/1038

Харьковская область — 35/2781

Херсонская область — 21/1081

Хмельницкая область — 5/2330

Черкасская область — 21/2180

Черновицкая область — 9/1852

Черниговская область — 13/1748

За сутки первую дозу вакцины против коронавируса получили 65 226 украинцев. Всего 2604860 граждан сделали первую прививку от заболевания. В то же время за 24 часа 45 924 человека прошли полный курс вакцинации против Covid-19. За весь период пандемии 1 406 415 украинцев иммунизировались от опасного заболевания.

Также за последние сутки совершили 41 372 тестирований (в частности, методом ПЦР — 18 006, методом ИФА — 8 718), и 14 648 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине проведено 11 138 052 ПЦР-тестирований.