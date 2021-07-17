По состоянию на утро 17 июля, в Украине зафиксировали 591 новый случай коронавируса (из них 41 ребенок и девять медицинских работников).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях. За все время пандемии 2 244 196 украинцев заболели Covid-19.
За сутки госпитализировали 438 украинцев и умерли 16 человек. За весь период пандемии 52 718 граждан не смогли справиться с осложнениями опасного заболевания.
Однако за сутки 676 людей выздоровели от коронавируса. Всего 2 180 957 украинцев преодолели болезнь.
Статистика случаев/прививок (одна доза):
Киев — 171/11747
Винницкая область — 21/3272
Волынская область — 1/500
Днепропетровская область — 40/6786
Донецкая область — 26/2580
Житомирская область — 11/3107
Закарпатская область — 2/1557
Запорожская область — 30/1544
Ивано-Франковская область — 10/748
Киевская область — 33/5506
Кировоградская область — 3/1123
Луганская область — 12/392
Львовская область — 24/3021
Николаевская область — 10/1699
Одесская область — 60/4602
Полтавская область — 7/1785
Ровенская область — 7/851
Сумская область — 17/1396
Тернопольская область — 2/1038
Харьковская область — 35/2781
Херсонская область — 21/1081
Хмельницкая область — 5/2330
Черкасская область — 21/2180
Черновицкая область — 9/1852
Черниговская область — 13/1748
За сутки первую дозу вакцины против коронавируса получили 65 226 украинцев. Всего 2604860 граждан сделали первую прививку от заболевания. В то же время за 24 часа 45 924 человека прошли полный курс вакцинации против Covid-19. За весь период пандемии 1 406 415 украинцев иммунизировались от опасного заболевания.
Также за последние сутки совершили 41 372 тестирований (в частности, методом ПЦР — 18 006, методом ИФА — 8 718), и 14 648 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине проведено 11 138 052 ПЦР-тестирований.