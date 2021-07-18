По состоянию на 18 июля 2021 года, в Киеве обнаружили 43 новых случая коронавируса. Город до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса. За время пандемии в столице зафиксировали 216 649 случаев Covid-19.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.