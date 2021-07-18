Летом, когда температура воздуха поднимается к рекордным обозначениям, большинство людей любят купаться в водоемах, кушать легкую пищу (овощи и фрукты) и пить много воды. Однако именно эти заурядные занятия иногда угрожают нашему здоровью, ведь можно с легкостью подхватить энтеровирус.

Факты ICTV расскажут о том, что такое энтеровирусы, чем они опасны для человека и как избежать заражения.

Что такое энтеровирус

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ, энтеровирус) – это группа острых патологий пищеварительной системы, вызванных РНК-вирусами рода Enterovirus. Она опасна тем, что имеет разновидности, которые могут клинически проявляться по-разному.

В настоящее время насчитывается более 70 типов возбудителей этого вируса. Наиболее распространены ЭСНО, Коксаки А и В, 68, 69, 70, 71 типы энтеровирусов.

— Чаще всего эти вирусы встречаются летом. Ими можно заразиться во время контакта с больным. Также он может попасть в организм человека через немытые руки или же водоем, если купаться и заглотнуть воду, — утверждает врач-инфекционист Елена Луцкая.

Способ передачи: водный, контактно-бытовой, пищевой, воздушно-капельный. Заразиться можно от носителя инфекции. Вирус попадает в организм через слизистые ЖКТ и верхних дыхательных путей.

Возбудители энтеровирусной инфекции устойчивы в окружающей среде и могут долго сохраняться в сточных водах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды). Но они быстро погибают во время термической обработки.

— Энтеровирусы наиболее распространены среди детей (от 3 до 6 лет). Ведь именно они больше контактируют с поверхностями, все тянут ко рту. Но взрослые тоже могут болеть, — отметила специалист.

Клинические проявления энтеровирусов

увеит (поражает зрительную систему);

гепатит (вызывает патологические поражения печени);

катаральная (протекает с характерными признаками ОРВИ);

паралитическая (развиваются парезы и параличи);

энтеровирусная лихорадка (основной признак – высокая температура тела);

энтеровирусная экзантема (с характерными пятнистыми или пятнисто-папулезными высыпаниями на лице и теле);

эпидемическая миалгия (для данной формы характерны острые приступообразные мышечные боли);

герпетическая ангина (появляются папулы и везикулы на слизистой оболочке ротовой полости);

менингит (развивается менингеальный синдром);

миокардит (характеризуется поражением сердца).

Врачи разделяют течение заболевания на легкую, среднюю и тяжелую стадии.

Симптомы

— Среди детей часто встречается синдром рука, нога, рот, высокая температура, головная боль, диарея, сыпь на лице, стопе, также может возникать стоматит, — говорит врач.

Энтеровирусы из рода Коксаки способны поражать глотку, кожу, миокард и оболочки головного мозга. А ЭСНО-вирусы размножаются в тканях печени, миокарде, эпидермисе, оболочках головного мозга, легких и надпочечниках.

По словам инфекциониста, каждый ребенок переносит болезнь по-разному. Возникновение осложнений связано с взаимодействием вируса и организма человека. Если у человека ослаблен иммунитет, болезнь будет протекать тяжело, возможны осложнения. Тяжелая форма может сопровождаться выраженной интоксикацией, дети могут не есть и не пить из-за боли и язв во рту. Но если иммунитет сильный, то пациент выздоровеет быстро.

Диагностика

Если у ребенка или взрослого возникли вышеназванные симптомы, стоит сразу обратиться к врачу.

— Диагноз врач ставит во время осмотра пациента. Если у пациента легкая форма болезни, дополнительно кровь и мочу на анализ не нужно сдавать, — говорит специалист.

Однако если у человека есть признаки осложнения, для энтеровирусов характерны миокардит и менингит, то все соответствующие анализы будет назначать врач.

— В таком случае важно определить, может ли быть осложнение, и есть ли признаки, ведь этим энтеровирусы и опасны. Если все вовремя выявлено, то меньше рисков для жизни человека, — добавила врач.

Лечение

По словам инфекциониста, вакцины против энтеровируса не существует. Все болезни, которые они вызывают, лечат симптоматически.

— Во время лечения перед нами стоит задача — обезболить, не дать обезводиться пациенту, и сделать так, чтобы он ел мороженое. Последнее помогает, если во рту есть язвы, — говорит Луцкая.

Для обезболивания врачи рекомендуют парацетамол или ибупрофен. Но лечение всегда подбирается индивидуально для каждого пациента с учетом степени тяжести его состояния, формы и локализации патологического процесса.

Обычно пациент с легкой формой выздоравливает в течение недели, но все зависит от особенностей организма.

Профилактика

соблюдать правила личной гигиены;

избегать купания в открытых водоемах, где купание запрещено (также следует отказаться от купания в местах, вам незнакомых);

обрабатывать продукты перед употреблением;

регулярно проводить влажную уборку;

проветривать помещение минимум два раза в день.

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