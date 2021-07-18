По состоянию на утро 18 июля, в Украине зафиксировали 229 новых случаев коронавируса (из них 27 детей и четверо медицинских работников).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (50) области, Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

За все время пандемии 2 244 495 украинцев заболели Covid-19. За последние сутки в медицинские учреждения госпитализировали 382 граждан.

В то же время восемь людей умерли от последствий опасного заболевания. За весь период пандемии 52 726 человек не смогли справиться с болезнью. За 24 часа выздоровел от коронавируса 241 человек, всего 2 181 198 украинцев преодолели болезнь.

Статистика случаев/прививок (одна доза)

Киев — 43/3325

Винницкая область — 19/1311

Волынская область — 4/164

Днепропетровская область — 50/2807

Донецкая область — 13/1434

Житомирская область — 11/564

Закарпатская область — 0/1557

Запорожская область — 10/181

Ивано-Франковская область — 6/152

Киевская область — 17/2591

Кировоградская область — 2/1415

Луганская область — 1/240

Львовская область — 8/1448

Николаевская область — 9/933

Одесская область — 35/1838

Полтавская область — 6/1187

Ровенская область — 3/1042

Сумская область — 17/630

Тернопольская область — 1/2164

Харьковская область — 11/1742

Херсонская область — 15/1464

Хмельницкая область — 5/947

Черкасская область — 8/2337

Черновицкая область — 5/625

Черниговская область — 0/2201

За последние сутки совершили 26 082 тестирований (в частности, методом ПЦР — 13 429, методом ИФА — 3 158), и 9 495 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине проведено 1 1151 481 ПЦР-тестирование.