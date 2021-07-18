По состоянию на утро 18 июля, в Украине зафиксировали 229 новых случаев коронавируса (из них 27 детей и четверо медицинских работников).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (50) области, Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.
За все время пандемии 2 244 495 украинцев заболели Covid-19. За последние сутки в медицинские учреждения госпитализировали 382 граждан.
В то же время восемь людей умерли от последствий опасного заболевания. За весь период пандемии 52 726 человек не смогли справиться с болезнью. За 24 часа выздоровел от коронавируса 241 человек, всего 2 181 198 украинцев преодолели болезнь.
Статистика случаев/прививок (одна доза)
Киев — 43/3325
Винницкая область — 19/1311
Волынская область — 4/164
Днепропетровская область — 50/2807
Донецкая область — 13/1434
Житомирская область — 11/564
Закарпатская область — 0/1557
Запорожская область — 10/181
Ивано-Франковская область — 6/152
Киевская область — 17/2591
Кировоградская область — 2/1415
Луганская область — 1/240
Львовская область — 8/1448
Николаевская область — 9/933
Одесская область — 35/1838
Полтавская область — 6/1187
Ровенская область — 3/1042
Сумская область — 17/630
Тернопольская область — 1/2164
Харьковская область — 11/1742
Херсонская область — 15/1464
Хмельницкая область — 5/947
Черкасская область — 8/2337
Черновицкая область — 5/625
Черниговская область — 0/2201
За последние сутки совершили 26 082 тестирований (в частности, методом ПЦР — 13 429, методом ИФА — 3 158), и 9 495 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине проведено 1 1151 481 ПЦР-тестирование.