В Украину прибыло 2 млн доз вакцины Moderna от COVAX

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 000 040 доз мРНК вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna. Эта партия вакцин предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX.

Об этом сообщила журналист Фактов ICTV Оксана Михайлова. По информации Минздрава Украины, вакцины Moderna с этой поставки предназначены для использования мобильными бригадами, которые иммунизируют организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.

Поставка препарата против коронавируса в рамках COVAX будет продолжаться. К концу 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от Covid-19 в рамках инициативы.

— Наша ключевая цель — защитить как можно больше украинцев от Covid-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье, — сказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением правильного холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Инициатива COVAX направлена ​​на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от коронавируса для каждой страны мира.

Хотя в Украине появляется больше препаратов против Covid-19, охват вакцинацией против коронавируса еще недостаточно для того, чтобы люди могли отказаться от соблюдения физической дистанции и ношения масок.