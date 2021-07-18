Украина получила два миллиона доз вакцины американской фармацевтической компании Moderna. Иммунизация этим препаратом даст возможность получить международный сертификат о проведении полной вакцинации организма.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, эту вакцину предоставило правительство США в рамках глобальной инициативы COVAX.

Министр отметил, что препарат против коронавируса из этой партии предназначен для иммунизации организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов кампании вакцинации.

По словам главы Минздрава, с сегодняшнего дня вакцину начнут развозить в регионы Украины — до среды, 21 июля, препарат будет в наличии в каждой области на территории государства.

Он отметил, что мРНК-вакцина Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Это означает, что после проведения полной иммунизации против коронавируса можно получить международный сертификат о вакцинации.

Ляшко отметил, что полный курс прививок предусматривает введение в организм двух доз вакцины с интервалом в 28 дней. Всего с начала кампании иммунизации в Украине медработники сделали более четырех миллионов прививок.