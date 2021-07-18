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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Укусила змея: первая помощь и что нельзя делать

змея

Летом в Украине возрастает риск пострадать от укуса змеи. Это грозит не только здоровью, но и жизни человека, поэтому важна правильная и своевременная первая помощь.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что нужно делать при укусе змеи.

Украинцам советуют сразу обращаться к врачу: позвонить по номеру 103 или самостоятельно отвезти пострадавшего в больницу. Только специалист сможет предоставить профессиональную помощь, подобрать и применить противоядие.

В то же время если госпитализация занимает определенное время, стоит самостоятельно оказать первую помощь.

Первая помощь при укусе змеи:

  • обеспечить покой пострадавшему и минимизировать движения;
  • давать пить много жидкости;
  • освободить пораженный участок от одежды или обуви;
  • конечность надо зафиксировать с помощью импровизированной шины;
  • стоит приложить к ране лед, завернутый в ткань;
  • продезинфицировать рану, наложить стерильную повязку.
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Что нельзя делать при укусе змеи:

  • разрезать или повреждать иным образом рану;
  • накладывать жгут;
  • высасывать яд;
  • давать пострадавшему алкоголь.

Во время куса змеи жизненно важно время доставки в больницу и оказания первой помощи, поэтому не стоит медлить, действовать уверенно и решительно.

Источник: Национальная служба здоровья Украины

Фото: Depositphotos

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