Оказать первую помощь в критической ситуации без предварительной подготовки получится не у всех. Нужно не только знать правила оказания первой помощи, но и вовремя распознать опасность. Но в момент опасности вы можете всегда взять на себя ту ответственность, которая вам по силам, опираясь на свои знания.

Возможно, именно ваша внимательность и скорость реакции спасут кому-то жизнь.

Как понять, что человек тонет?

Если вы находитесь в воде

Тонущий человек может оказаться рядом с вами в воде и не позвать на помощь. Необходимость удерживать голову на поверхности забирает много сил. Смотрите на поведение человека и выражение его лица.

Тонущий выглядит напряженным, испуганным. Делает взмахи руками из воды, старается ухватиться за что-то.

Будьте осторожны! Нельзя подплывать к тонущему спереди или сбоку, он может рефлекторно ухватиться за вас и сковывать ваши движения.

Если вы находитесь на берегу

Тонущий человек не никуда не плывет, а пытается удержаться на плаву на одном месте.

Голова может периодически появляться и исчезать из виду. Можно увидеть редкие взмахи руками.