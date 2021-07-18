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Дмитро Кудрявцев |

Зараженный Джонсон и Facebook-убийца: Covid-новости 18 июля

врач, маска, доктор, ок, коронавирус

В мире по состоянию на воскресенье, 18 июля, подтверждено 191,1 млн зараженных коронавирусом, из них от осложнений болезни скончались более 4,1 млн человек.

За последние сутки по всему миру зафиксировано 451 746 случаев заболевания и 6 893 смертельных исхода.

Подробнее о новостях коронавируса в Украине и мире читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 18 июля подтвердили 229 случаев коронавируса. С каждым днем в стране количество больных падает.

За сутки 382 украинца были госпитализированы, а восемь человек не смогли справиться с последствиями болезни.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Одесской (35) и Винницкой (19) областях, а также городе Киев (43).

Все области Украины остаются в зеленой зоне эпидемической опасности.

Коронавирус в мире

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид объявил о положительном результате теста на коронавирус и легких симптомах болезни.

После встречи с ним на самоизоляцию вынужден был уйти и премьер-министр Борис Джонсон.

Кроме того, артист Михаил Боярский, который несколько дней назад оказался в клинике из-за заражения коронавирусом, призвал всех вакцинироваться, а также сообщил, что состояние его здоровья — удовлетворительное.

Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 18 июля 2021

При этом Белый дом раскритиковал социальную сеть Facebook в убийстве людей из-за дезинформации о прививках от коронавируса.

Публичное обвинение в отношении Facebook появилось после разочарования платформой через ее неспособность искоренить опасную информацию о вакцины.

Фото: Depositphotos

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