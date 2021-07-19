За последние 30 лет продолжительность жизни украинцев не изменилась. У мужчин — 67 лет, а у женщин — 77 лет.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова в интервью одному из изданий. По ее словам, резервы снижения смертности, связанные с обществом и государством, уже исчерпаны.

— Если сравнивать с 1960 годом, то средняя продолжительность жизни в мире в целом выросла на 19,7 года при рождении мужчин и на 20,5 за рождение женщин. А например, в Швейцарии – на 13,3% и 11,5 года, то в Украине – всего на 1,3 и 5,9, — отметила она.

Либанова утверждает, что продолжительность жизни – очень инерционный показатель. Уже в 1960 году Украина была среди мировых лидеров по ним. То есть уже были почти полностью реализованы резервы снижения смертности такие как вакцинация, медицина и прочее.

Она добавила, что дальнейший прогресс требует индивидуальных действий. Население должно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Именно это может сказаться на росте продолжительности жизни.

Ранее эксперт отмечал, что средняя продолжительность жизни граждан в Украине ниже, чем этот показатель на планете. Также в стране доминирует старшее население. Согласно прогнозу, к 2025 году доля лиц старше 60 лет в Украине составит 25%, 65 лет и старше – 18%. А к 2030 году — более 26% и 20% соответственно.

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