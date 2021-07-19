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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Изменилась ли продолжительность жизни в Украине за последние 30 лет

тривалість життя

За последние 30 лет продолжительность жизни украинцев не изменилась. У мужчин — 67 лет, а у женщин — 77 лет.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова в интервью одному из изданий. По ее словам, резервы снижения смертности, связанные с обществом и государством, уже исчерпаны.

— Если сравнивать с 1960 годом, то средняя продолжительность жизни в мире в целом выросла на 19,7 года при рождении мужчин и на 20,5 за рождение женщин. А например, в Швейцарии – на 13,3% и 11,5 года, то в Украине – всего на 1,3 и 5,9, — отметила она.

Либанова утверждает, что продолжительность жизни – очень инерционный показатель. Уже в 1960 году Украина была среди мировых лидеров по ним. То есть уже были почти полностью реализованы резервы снижения смертности такие как вакцинация, медицина и прочее.

Она добавила, что дальнейший прогресс требует индивидуальных действий. Население должно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Именно это может сказаться на росте продолжительности жизни.

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Ранее эксперт отмечал, что средняя продолжительность жизни граждан в Украине ниже, чем этот показатель на планете. Также в стране доминирует старшее население. Согласно прогнозу, к 2025 году доля лиц старше 60 лет в Украине составит 25%, 65 лет и старше – 18%. А к 2030 году — более 26% и 20% соответственно.

Подробнее о продолжительности жизни в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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