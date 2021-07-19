Ученые Университета Бирмингема в Великобритании провели исследование с целью выяснить, как Covid-19 отражается на здоровье беременных женщин и новорожденных.

В ходе научной работы наблюдались 19 беременных женщин из разных стран мира.

Как утверждают авторы исследования, беременные женщины с подтвержденным Covid-19 редко испытывают классические симптомы инфекции, такие, к примеру, как лихорадка, боль в мышцах, головная боль. Однако тяжелые случаи требуют экстренных мер лечения.

Говоря о тяжелых случаях протекания Covid-19 у беременных женщин, исследователи отмечают наличие у таких пациенток сложных фоновых заболеваний: диабет, гипертония и т.п. Факторами серьезного риска в данном случае являются поздний возраст будущих рожениц, а также избыточная масса тела.

— Фактические данные говорят нам о том, что независимо от факта беременности, вы подвергаетесь повышенному риску при наличии таких сопутствующих заболеваний, как диабет или повышенное кровяное давление, – отмечает автор исследования, профессор Мерседес Боне.

По ее словам, учитывая повышенную степень опасности, необходимо максимально защищать от Covid-19 как беременных женщин, так и женщин, которые стали матерями недавно. Особенно, если в их анамнезе есть сопутствующие заболевания.

В результатах исследования английских ученых также отмечается факт повышенной вероятности преждевременных родов. Согласно наблюдениям, каждый четвертый ребенок, рожденный матерью, у которой диагностирован Covid-19, поступает под наблюдение врачей в отделение неонатологии, как родившийся раньше предполагаемого срока.

Однако случаев мертворождения и неонатальных летальных исходов в период исследования зафиксировано не было.

Кроме того, по мнению ученых, крайне важно понимать, что Covid-19 является фактором частых стрессовых, тревожных состояний у беременных женщин. Поэтому и их близкое окружение, и медицинский персонал лечебных учреждений должны проявлять максимальную заботу и предупредительность в отношении будущих матерей, оперативно реагируя на их нужды и потребности.

Источник: bmj