По состоянию на 19 июля 2021 года в мире подтвердили более 191,3 млн случаев коронавируса, в Украине за время пандемии таких больных было 2 244 677. Всего в мире более 4,1 млн людей умерли от вируса, в Украине — 52 731 летальный случай.

Коронавирус в Украине

В понедельник в Украине немного улучшилась эпидситуация, в стране выявили 182 новых случая коронавируса. Пока обстановка в стране стабильная, однако из-за распространения Дельта-штамма она может ухудшиться.

В Украине продолжается вакцинация от вируса, с начала кампании прививки сделали 2 667 523 людям.

Также активно обсуждается вопрос введения и признания за границей украинских Covid-сертификатов.

— Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ, с коллегами в Брюсселе, которые работают в Еврокомиссии. Они говорят, что в ближайшее время вопрос о признании CoronaVac рассмотрят, — сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По словам министра, в Украине вскоре должны появиться новые препараты прямого воздействия на коронавирус. Ведомство в скором времени представит их общественности.

Исследователи Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива презентовали результаты исследования. Согласно им, лишь 33% украинских родителей готовы вакцинировать своих детей от вируса.

Коронавирус в мире

В странах мира наблюдается неоднозначная ситуация с вирусом, в частности с Дельта-штаммом. В США эксперты предупреждают о необходимости вакцинироваться, в случае заражения индийским вариантом возрастает вероятность госпитализации.

А в Великобритании отменили карантин. В стране разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию.