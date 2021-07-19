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Людмила Грубник |

Covid-вспышка осенью: эксперт рассказал, как избежать массовых смертей

Covid-вспышка осенью: эксперт рассказал, как избежать массовых смертей

Новая вспышка коронавируса возможна в Украине уже осенью 2021 года. В то же время избежать тяжелых последствий поможет своевременная вакцинация, в частности среди лиц, находящихся в группе риска.

Такое мнение высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской.

— Мы можем повлиять на то, сколько жизней он займет, если мы адресно вакцинируем несколько миллионов людей из группы риска по возрасту, с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отметил Борис Донской.

По его словам, это позволит избежать повышения уровня смертности от вируса среди украинцев, которое фиксировалось весной 2021 года.

— Если будем активно наращивать темпы вакцинации и более адресно к этому подходить. Надо ускоряться, чтобы больше жизней можно было бы спасти, — добавил эксперт.

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Новую вспышку коронавируса в Украине связывают с распространением опасного индийского штамма (Дельта). Весной он спровоцировал ухудшение эпидситуации в Индии.

В Украине уже подтвердили случаи инфицирования Дельта-штаммом, но пока не сообщается о его массовом распространении на территории страны.

Источник: 24 канал

Фото: Depositphotos

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