Новая вспышка коронавируса возможна в Украине уже осенью 2021 года. В то же время избежать тяжелых последствий поможет своевременная вакцинация, в частности среди лиц, находящихся в группе риска.

Такое мнение высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской.

— Мы можем повлиять на то, сколько жизней он займет, если мы адресно вакцинируем несколько миллионов людей из группы риска по возрасту, с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отметил Борис Донской.

По его словам, это позволит избежать повышения уровня смертности от вируса среди украинцев, которое фиксировалось весной 2021 года.

— Если будем активно наращивать темпы вакцинации и более адресно к этому подходить. Надо ускоряться, чтобы больше жизней можно было бы спасти, — добавил эксперт.

Новую вспышку коронавируса в Украине связывают с распространением опасного индийского штамма (Дельта). Весной он спровоцировал ухудшение эпидситуации в Индии.

В Украине уже подтвердили случаи инфицирования Дельта-штаммом, но пока не сообщается о его массовом распространении на территории страны.