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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Когда и почему в Украине усилят карантин – Ляшко

карантин

Ожидаемый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с приходом на территорию Украины Covid-штамма Дельта вернет в страну карантинные ограничения, предусмотренные соответствующим постановлением Кабинета министров. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ в Украине Екатерине Булавиновой.

— На сегодня у нас есть все возможности этого не допустить, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, будет интересно понаблюдать опыт отмены карантинных ограничений в Великобритании на фоне резкого роста количества новых случаев заболеваний Covid-штаммом Дельта.

По мнению Виктора Ляшко, это очень контроверсийный опыт, который в свое время практиковала Швеция, но вскоре признала его ошибочным и возобновила ограничения, обусловленные карантинным режимом.

Что касается Украины, которая сейчас находится в зеленой зоне, министр отметил, что как только мониторинг эпидемиологической ситуации покажет приближение того или иного региона к желтой эпидемиологической зоне, карантинные ограничения будут сразу же возобновлены.

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Министр напомнил, что постановление правительства об адаптивном карантине в связи с Covid-19 действует, его пока еще никто не отменял.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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