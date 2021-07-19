На этой неделе в регионы Украины доставят половину партии вакцины Spikevax производства американской компании Moderna. А также для иммунизации населения развезут еще 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях.

— На этой неделе в регионы поступит еще: 1 000 020 доз вакцины от компании Moderna для первой прививки (вторая партия поступит через определенный временной интервал для второй дозы, — отметил он.

Также в регионы отправят еще миллион доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, 299 520 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech и 100 800 доз вакцины AstraZeneca.

Инфраструктура вакцинации от коронавируса предусматривает работу 3 127 пунктов прививки. Они расположены по всей стране, что обеспечивает равный доступ препаратов всего населения Украины.

18 июля в Украину доставили два миллиона мРНК-вакцины против коронавируса производства компании Moderna. Эту партию вакцин предоставило правительство США через глобальный фонд COVAX.

Препарат против коронавируса из этой партии предназначен для иммунизации организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов кампании вакцинации.

Источник: Виктор Ляшко