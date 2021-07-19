В ближайшее время Европейский Союз признает украинские Covid-сертификаты людей, которые вакцинировались препаратом CoronaVac. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

— Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ, с коллегами в Брюсселе, которые работают в Еврокомиссии. Они говорят, что в ближайшее время вопрос о признании CoronaVac рассмотрят, — отметил он.

Ляшко добавил, что все вакцины от Covid-19, которые признала Всемирная организация здравоохранения, позволят путешествовать с Covid-сертификатом.

Министр утверждает, что в конце апреля люди спрашивали, признает ли ВОЗ вакцину китайского производства CoronaVac. Сейчас препарат уже разрешили применять для экстренного использования. По словам главы Минздрава, процесс признания занимает определенное время.

Он напомнил, что сейчас по решению Еврокомиссии Украина находится в зеленой зоне эпидемической опасности. Если страны-члены союза отдельно признают это решение, то украинцы без преград могут путешествовать.

Также Ляшко говорит, что иммунизация препаратом от Covid-19 американской фармацевтической компании Moderna позволит получить Covid-сертификат. 18 июля Украина получила два миллиона доз этой вакцины.

Препарат против коронавируса из этой партии предназначен для иммунизации организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов кампании вакцинации.

Источник: телеканал Украина