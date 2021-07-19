Киев до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса в Украине. По состоянию на 19 июля за сутки в столице зафиксировали 82 новых случая коронавируса.

За сутки в городе удалось выздороветь 59 людям, а за все время — 207 547. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умер один человек, а в целом — 5 217.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: