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Дмитро Кудрявцев |

Латвия открыла границы для украинцев: что нужно знать

туристы, маски, коронавирус

Латвия открыла границы для въезда туристов из Украины.

Такое решение было принято государственной пограничной службой страны в соответствии со списком Центра контроля и профилактики заболеваний.

В частности, по прибытию в Латвию гражданам Украины необходимо предоставить Covid-сертификаты стран-членов Евросоюза, либо Швейцарии и Великобритании о полном курсе вакцинации.

Пограничники также пропускают украинцев, в случае если те предоставят справку о том, что недавно переболели коронавирусом.

Эти категории граждан не подлежат принудительному помещению на карантин и не обязаны предоставлять результаты тестирования на Covid-19.

Если этих документов у украинцев нет – они обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного не более чем за трое суток до пересечения границы, либо теста на антиген, который проведен не более чем за сутки до въезда.

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В таком случае туристы также будут освобождены от прохождения обязательной 10-дневной самоизоляции.

Кроме того, за двое суток до прибытия в Латвию необходимо заполнить специальную анкету.

Фото: Depositphotos

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