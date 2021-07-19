Только 33% родителей готовы поддержать введение вакцинации от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Если безопасность и эффективность вещества для этой возрастной группы докажут за рубежом, 47% украинских родителей готовы вакцинировать своего ребенка.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Согласно результатам исследования, больше всего граждан, которые готовы вакцинировать своего ребенка, проживают в западных регионах страны — 52%, на юге их количество значительно меньше — 25%.

В то же время женщины более негативно воспринимают прививку среди детей, даже если безопасность вакцин докажут: 51% женщин не поддержали ее, среди мужчин этот показатель — 43%.

Опрос провели специалисты Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года на территории всей страны. Количество респондентов — 2 003, возраст — от 18 лет.

Метод — телефонные интервью с использованием компьютера (САТІ). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива