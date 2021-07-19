После длительной жары в город Киев пришла мощная гроза. Значительные осадки вызвали во многих местах подтопления.

Из-за этого некоторые люди были вынуждены вброд передвигаться по улицам. Но нашлись и те, для кого купание в лужах — это повод для смеха. Взрослые и дети балуются на видео в грязной воде, даже не подозревая, что это может угрожать их организму.

Врачи-инфекционисты Сергей Крамарев и Наталья Ахмадеева в комментарии Фактам ICTV рассказали, что лужи могут стать базой для большого количества патогенов.

— Если, например, человек имеет раны, царапины на коже и был контакт с грязной водой, то организму грозят стафилококки, стрептококки. Они могут вызывать различные виды воспалений в организме и даже абсцессы (это гнойно-некротическое заболевание, которое характеризуется воспалением тканей с образованием полости, заполненной гнойным содержимым, — Ред.), — отметил Крамарев.

Во время купания в луже есть вероятность, что человек может проглотить воду. Ахмадеева отметила, что в случае возникновения подтопов, дождевая вода может быть совмещена со сточными водами и канализацией. В ней могут жить цисты лямблий и яйца гельминтов, бактерии и вирусы, вызывающие кишечные инфекции, а некоторые микроорганизмы угрожают возникновением вирусного гепатита А.

По словам врача, если вблизи такого водоема живут грызуны, то вместе с их испражнениями в воды могут попасть микроорганизмы, вызывающие смертельно опасное заболевание лептоспироз. Проникновение лептоспир в организм, которое может произойти как через ранку на коже, так и заглатыванием воды, может привести к острой почечной недостаточности и гибели больного.

— Есть так называемые красные флажки, которые являются знаком для человека обратиться к специалисту. Это высокая температура, тошнота, рвота, диарея, возникновение необычных симптомов, которые снижают качество жизни. В общем, любые чрезмерно выраженные симптомы требуют обследования и лечения, — добавил Крамарев.

В случае возникновения симптомов инфекции или же подозрительных симптомов стоит обратиться к врачу, который сможет определить болезнь и назначить необходимое лечение.

Последствия непогоды в Киеве

19 июля по Киеву ударила непогода. Около 12.00 город начало заливать водой, в результате чего многие улицы затопило, а движение транспорта временно перекрывали.

Из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрывали движение в направлении на выезд из Киева. Пробки оцениваются в пять баллов. На вход и выход закрывали станцию метро Берестейская из-за подтопления кассового зала.