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Вікторія Яснопольська |

Невакцинированные не смогут въехать в Украину без ПЦР-теста или самоизоляции

пцр-тест

Правительство намерено создать пункты вакцинации против Covid-19 на всех пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий мог получить прививку против коронавируса.

Об этом сегодня, 19 июля, во время селекторного совещания с руководителями министерств и государственных предприятий заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы привить всех желающих. Благодаря договоренностям президента Владимира Зеленского мы получили от США два миллиона доз Moderna, которые предназначены для массовой вакцинации коллективов и предприятий, — подчеркнул глава.

По его словам, уже на этой неделе вакцина против Covid-19 будет роздана в регионы.

Глава Кабмина дал задание руководителям министерств и государственных предприятий начать активную вакцинацию своих коллективов.

Въехать в Украину невакцинированным будет непросто

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о росте числа инфицированных Covid-19. По его словам, за прошедшую неделю было зарегистрировано почти 3,5 тыс. новых случаев заболеваемости Covid-19. Это на 253 больше, чем за предшествующий период.

В связи с этим Минздрав предложил ужесточить контроль при пересечении государственной границы, особенно гражданами из отдельных регионов мира и Европы, где наблюдается рост случаев заболеваемости Covid-19, в частности, из-за Covid-штамма Дельта.

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Как сообщалось ранее, предлагается, чтобы все невакцинированные лица, прежде чем въехать в Украину, проводили либо 14 дней на самоизоляции, либо семь дней, если по истечении этого срока получат отрицательный ПЦР-тест.

Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, от самоизоляции будут освобождены.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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