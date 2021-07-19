Опыт, полученный педиатрами с начала пандемии Covid-19, свидетельствует, что, в отличие от взрослых, дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию. Но это вовсе не означает, что они менее подвержены тяжелым осложнениям после болезни.

В этом еще раз убедились ученые из Великобритании, которые проанализировали данные почти 1,5 тыс. детей со средним возрастом девять лет. У более 50 из них, после выписки из больницы по поводу лечения Covid-19, были диагностированы неврологические и психиатрические расстройства.

В итоге исследователи сделали вывод: подобные заболевания отмечаются у 3,8 из 100 детей после перенесенного Covid-19.

В ходе научной работы участников разделили на пациентов с первичным неврологическим расстройством, обусловленным Covid-19, и на пациентов с неврологическими проявлениями мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C), характеризующегося проблемами с притоком крови к сердцу из-за воспаления артериальных стенок. Это состояние проявляется у детей спустя 10-14 дней после момента заражения SARS-CoV-2.

У 27 детей с первичным неврологическим расстройством чаще выявляли тяжелую степень энцефалопатии, синдром Гийена-Барре, психоз.

У 25 детей с проявлениями MIS-C были описаны энцефалопатия, изменение поведения, галлюцинации, признаки расстройств периферической и центральной нервной системы.

По оценке английских ученых, проводивших исследование, у детей с первичным неврологическим расстройством частота нейроиммунных нарушений была выше. Но дети с проявлениями мультисистемного воспалительного синдрома чаще становились пациентами реанимационных отделений.

В итоге более 30% детей с первичными неврологическими расстройствами и 28% с MIS-C после выписки из лечебного учреждения получали инвалидность. К сожалению, жизнь одного маленького пациента спасти не удалось, он скончался в результате инсульта.

Источник: The Lancet