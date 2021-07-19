В Днепре врачи спасли 35-летнюю беременную женщину, у которой диагностировали аневризму.

Она попала в Днепропетровску областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова со страшными головными болями и нарушением зрения, вплоть до обмороков. Женщина находилась на 25-ой неделе беременности.

Врачи провели обследование и установили диагноз — гигантская мешкоподобная аневризма левой внутренней сонной артерии. В случае ее полного разрыва смерти не избежать.

Специалисты провели операцию и спасли жизни украинки и ее будущего малыша.

Операция прошла успешно. Теперь жизням мамы и ребенка ничего не угрожает. Она дальше продолжает вынашивать ребенка и готовиться к рождению сына.

Аневризма — выпячивание стенки артерии (реже вены) из-за ее истончения или растяжения. Причиной такой проблемы со здоровьем могут быть врожденные или приобретенные дефекты средней оболочки сосудов.

Она может грозить не только здоровью, но и жизни человека. При обнаружении любой формы аневризмы требуется помощь специалистов и хирургическое вмешательство.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко