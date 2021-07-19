Из-за пандемии коронавируса, карантина и пребывания детей дома вырос уровень напряженности в украинских семьях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

— Об этом сообщили 57% опрошенных родителей. В то же время женщины, которые в основном больше времени проводят дома с детьми, сообщали о росте напряженности на 8% чаще мужчин, — говорится в результатах исследования.

52,6% мужчин рассказали, что уровень напряженности вырос, 26,8% — отметили, что уменьшился.

Среди женщин о росте уровня напряженности сообщили 60,7% опрошенных, о его уменьшении — 25%.

Опрос провели сотрудники Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года. Они опросили 2 003 респондента в возрасте от 18 лет на территории всей страны.

Метод — телефонные интервью с использованием компьютера (САТІ). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива