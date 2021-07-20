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Людмила Богданова |

Украина получит специальные Covid-тесты для выявления штамма Дельта — Ляшко

Віктор Ляшко

Украина получит тесты для выявления индийского штамма коронавируса Дельта. Специальные тесты для диагностики на этой неделе предоставит Всемирная организация здравоохранения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— На этой неделе мы ожидаем поставки от ВОЗ ПЦР-тестов, которые работают исключительно на Дельту, и это нам позволит наряду с секвенированием проводить еще дополнительное ПЦР-тестирования.

Это позволит медикам определить инфицирования Covid-19, а затем с помощью специального теста выяснить, не штамм ли это Дельта.

Также министр здравоохранения анонсировал увеличение темпов вакцинации уже на этой неделе. Ляшко заявил об изменении методов и подходов для прививок, но деталей не раскрыл.

Штамм Дельта в Украине обнаружили у четырех пациентов. Он считается более опасным из-за быстрого распространения и способности сильно поражать больных.

По данным ВОЗ, этому штамму могут противодействовать все утвержденные вакцины. Подробнее об индийском штамме коронавируса Дельта читайте в материале.

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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