Украина получит тесты для выявления индийского штамма коронавируса Дельта. Специальные тесты для диагностики на этой неделе предоставит Всемирная организация здравоохранения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— На этой неделе мы ожидаем поставки от ВОЗ ПЦР-тестов, которые работают исключительно на Дельту, и это нам позволит наряду с секвенированием проводить еще дополнительное ПЦР-тестирования.

Это позволит медикам определить инфицирования Covid-19, а затем с помощью специального теста выяснить, не штамм ли это Дельта.

Также министр здравоохранения анонсировал увеличение темпов вакцинации уже на этой неделе. Ляшко заявил об изменении методов и подходов для прививок, но деталей не раскрыл.

Штамм Дельта в Украине обнаружили у четырех пациентов. Он считается более опасным из-за быстрого распространения и способности сильно поражать больных.

По данным ВОЗ, этому штамму могут противодействовать все утвержденные вакцины. Подробнее об индийском штамме коронавируса Дельта читайте в материале.