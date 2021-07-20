В Украине возможно сокращение интервала между первой и второй прививкой CoronaVac

Минздрав Украины может в ближайшее время принять решение о сокращении интервала между первой и второй прививкой вакциной CoronaVac.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

То есть интервал между первой и второй дозой вакцины могут сократить с 28 до 14 дней.

Он объяснил это тем, что есть новые исследования, подтверждающие эффективность вакцины CoronaVac именно в результате сокращения срока между первой и второй дозой до двух недель.

Ляшко уверен, что вскоре Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) также признает украинские Covid-сертификаты с вакциной CoronaVac.

В то же время по вакцине AstraZeneca, по его словам, интервал остается 12 недель, поскольку новых данных пока нет.