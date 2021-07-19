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Факты / Lifestyle / Здоровье
Максим Зайченко |

В Украине вскоре появятся новые препараты от коронавируса — Минздрав

Виктор Ляшко

В Украине вскоре должны появиться новые препараты прямого воздействия на COVID-19. Министерство здравоохранения в скором времени представит их общественности.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, соответствующие заявления будут через неделю-две.

— Появились еще некоторые инновационные препараты. И я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что Украина сделала по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие на вирус. До этого таких препаратов в Украине не было, — заявил министр.

Ранее Украина получила два миллиона доз вакцины американской фармацевтической компании Moderna. Иммунизация этим препаратом даст возможность получить международный сертификат о проведении полной вакцинации организма.

Эту партию вакцин предоставило правительство США через глобальный фонд COVAX.

Источник: телеканал Украина

Фото: УНИАН

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