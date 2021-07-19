Исследователи из Падуанского университета и Имперского колледжа Лондона провели тестирование более 85% жителей небольшого итальянского города. Выяснилось, что уровни антител остаются высокими даже через девять месяцев после заражения SARS-CoV-2, независимо от того, было оно симптоматическим или бессимптомным.

Команда обнаружила, что у почти 100% людей, инфицированных в феврале/марте, даже в ноябре уровни антител были практически одинаковыми.

Команда также обнаружила случаи повышения уровня антител у некоторых людей, что указывает на потенциальное повторное заражение вирусом, а это, определенно, способствует укреплению иммунной системы.

— Мы не нашли доказательств того, что уровни антител между симптоматическими и бессимптомными инфекциями существенно различаются, что позволяет предположить, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции, — сообщает ведущий автор исследования из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC Илария Доригатти.

Однако, по ее словам, исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время.

Группа также исследовала статус инфицирования людей, чтобы оценить, насколько вероятно, что инфицированный человек передаст инфекцию другому. Моделирование предположило вероятность, что примерно один из четырех человек, инфицированных SARS-CoV-2, передаст инфекцию члену семьи, и что большую часть таких передач (79%) совершали 20% инфицированных.

Понимание того, насколько активно один инфицированный человек может заразить других в популяции, предполагает, что поведенческие факторы являются ключевыми для борьбы с эпидемией. Иными словами, физическое дистанцирование, ограничение количества контактов и ношение маски по-прежнему важны для снижения риска передачи болезни.