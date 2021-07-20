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Факты / Lifestyle / Здоровье
Дмитро Кудрявцев |

ВОЗ призвала кормящих матерей экстренно вакцинироваться от Covid-19

дитина, немовля

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала матерям, кормящим детей грудью, вакцинироваться от коронавируса.

По данным женевской штаб-квартиры ВОЗ, младенцы в таком случае не подвергнутся риску заражения.

Кроме того, новорожденные могут получить защиту от Covid-19 от вакцины, полученной матерью.

В группе ВОЗ по иммунизации также рекомендовали включить беременных женщин с хроническими заболеваниями в группу риска и отдать им приоритет при вакцинации.

Эксперты напомнили, что беременные женщины более подвержены риску заражения и, впоследствии, тяжелого протекания болезни.

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Фото: Pixabay

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