ВОЗ призвала кормящих матерей экстренно вакцинироваться от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала матерям, кормящим детей грудью, вакцинироваться от коронавируса.

По данным женевской штаб-квартиры ВОЗ, младенцы в таком случае не подвергнутся риску заражения.

Кроме того, новорожденные могут получить защиту от Covid-19 от вакцины, полученной матерью.

В группе ВОЗ по иммунизации также рекомендовали включить беременных женщин с хроническими заболеваниями в группу риска и отдать им приоритет при вакцинации.

Эксперты напомнили, что беременные женщины более подвержены риску заражения и, впоследствии, тяжелого протекания болезни.