Ученые из Ливерпульского университета в Великобритании проанализировали сотни соответствующих исследований, показывающих, как сердечные препараты влияют на тяжесть Covid-19. Их результаты опубликованы в Британском журнале клинической фармакологии.

Для людей, принимающих лекарства с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний, отсутствие знаний о возможных взаимодействиях между Covid-19 и сердечно-сосудистой системой стало причиной для серьезного беспокойства.

— Для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, Covid-19 опасен более тяжелыми последствиями для здоровья, увеличивая время госпитализации и повышая смертельные риски, — отметил автор исследования, профессор фармакологии и терапии сэр Мунир Пирмохамед.

Ученые связывают этот факт с тем, что вирус, связываясь с белком, присутствующим в нескольких тканях, поражает кровеносные сосуды, тем самым играя зловещую роль в ренин-ангиотензиновой системе, регулирующей артериальное давление.

Такая вирусная атака ухудшает показатели даже у тех пациентов с Covid-19, которые никогда не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Многие распространенные лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления или сердечной недостаточности, также влияют на ренин-ангиотензиновую систему, что повышает вероятность того, что они могут повлиять и на реакцию организма на вирус, — резюмирует профессор сердечно-сосудистой медицины в Университете Шеффилда в Великобритании Тим Чико.

Чтобы определить, как эти лекарства могут повлиять на тяжесть Covid-19, команда проанализировала небольшую группу, в которую вошли только люди с высоким кровяным давлением.

Когда ученые отделили эффекты лекарств от эффектов гипертонии, они обнаружили, что сердечно-сосудистые препараты не были связаны с более высокой или более низкой восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2, тяжестью заболевания или вероятностью госпитализации.

Фактически оказалось, что прием этих препаратов снижает вероятность смерти от Covid-19 людей с высоким кровяным давлением. А значит, считают ученые, пациенты, которые принимают эти лекарства, должны делать это и дальше, если их врач или поставщик медицинских услуг не скажет им иное.

Источник: MedicalNewsToday