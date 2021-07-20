Сейчас все регионы Украины находятся на плато заболеваемости коронавирусом, из-за чего могут “взорваться” вспышками. Такое мнение озвучил Юрий Ганиченко — глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

В то же время когда именно в Украине может произойти вспышка, эксперт не прогнозирует. По его словам, пока нет регионов со сложной ситуацией, везде все стабильно. Несмотря на это, заболеваемость не уменьшается ни по количеству новых заражений, ни по госпитализациям.

— Эту вспышку можно ожидать отовсюду. То есть, хорошая новость — это то, что его сейчас нет, а плохая — практически все регионы выходят на плато, и во всех уже есть база для того, чтобы “взрываться”.

Как утверждает Ганиченко, пока с уверенностью можно утверждать, что Украина в зоне риска. Но находится она в таком состоянии уже четыре недели, как очередная вспышка произошла в Европе.

Эксперт подчеркнул, что вспышка коронавируса в Украине может произойти после завоза из других стран. Ведь сейчас в соседних странах значительно возрастает количество больных.