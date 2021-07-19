Боязнь публичных выступлений — один из самых распространенных страхов.

Некоторые люди сильно боятся сцены, камеры, публики. Другие же просто испытывают небольшое волнение. И лишь некоторые чувствуют себя абсолютно уверенными.

Вместе с психологом-консультантом Дарьей Гура Факты ICTV разобрались, с чем связан страх и как его побороть.

Причины боязни сцены

— Боязнь сцены, публичных выступлений, камеры в психологии называется глоссофобией. Это довольно распространенный вид страха, им страдает около 95% людей, — говорит Дарья Гура.

По ее словам, выделяют две основные причины такого страха — генетическая и социальная.

Если говорить о генетическом факторе, то здесь может быть как наследственность, так и коллективное бессознательное.

— Такой страх может передаваться из поколения в поколение. Ребенок может перенять от родителей боязнь сцены и публики. Кроме того, некоторые страхи откладываются в генетической памяти. Страх быть непринятым и отвергнутым другими людьми относится к таким. Раньше люди объединялись в общины, чтобы выжить, и отвергнутые просто не выживали. Этим может объясняться то, что так много людей страдают от этого, — поясняет психолог.

Кроме того, есть социальный фактор.

— Это может быть недостаток воспитания, когда родители завышают планку, очень требовательны к детям, запугивают их. Кроме того, важны негативные оценки от близких, учителей, друзей. Это может повлиять на то, что человек будет бояться публичных выступлений, — дополняет эксперт.

Также не стоит забывать об особенностях самой личности, которая может быть склонной к переживаниям, накручиванию себя.

— Страх публичных выступлений зависит от самого человека и его склонности к переживаниям, — комментирует специалист.

Как побороть боязнь публичных выступлений

Избавиться от него можно с помощью определенных практик и методик, говорит психолог.

Хорошая подготовка

Побороть страх можно, если заранее хорошо подготовиться к выступлению. Это поможет чувствовать себя более уверенно.

— Страх — направлен в будущее. Человек всегда боится неизвестности. С помощью подготовки можно понизить уровень неизвестности. Если человек будет хорошо владеть материалом, заранее ознакомится с обстановкой, узнает, какой будет публика, это поможет ему меньше бояться, — говорит Дарья Гура.

Представить успех

Можно визуализировать свое выступление, представить этот момент, реакцию публики.

— Если смоделировать ситуацию заранее, то это поможет успокоиться и настроить себя на позитив, — рассказывает Дарья Гура.

Спорт

Чтобы снизить гормон стресса, нужна физическая нагрузка.

— Можно сходить в спортзал, на пробежку, поплавать. А перед самим выступлением можно напрячь все группы мышц поочередно (кулачки, плечи и ноги). Таким образом можно обмануть мозг: мы напрягаемся перед выступлением, чтобы в его момент расслабиться, — объясняет специалист.

Положительные утверждения

Эту методику также можно использовать.

— Накануне выступления можно перед зеркалом сделать себе комплименты, настроить себя на позитив. Помогут фразы: Я хорошо выступлю, Зал примет меня, Все хотят услышать мою речь, У меня все получится, — рекомендует психолог.

Медитация

За день до выступления можно помедитировать.

— Это поможет собраться с мыслями, успокоиться, настроиться на нужный лад и в целом разгрузить мозг, — говорит Дарья Гура.

Не стремиться к идеалу

Под влиянием социальных сетей мы все стремимся быть идеальными, соответствовать каким-то критериям.

— Нужно учиться понимать, что нет ничего идеального. Что, возможно, будет критика и процент публики, которой что-то не понравится. И это нормально, не нужно из-за этого переживать. Стоит воспринимать критику как опыт и обратную связь, это информация для анализа, — комментирует она.

Как помочь ребенку избавиться от боязни публики

Дети непосредственны, они живут в моменте, не копят обиды, поэтому им легче даются выступления. Другой момент, когда их через силу начинают заставлять это делать, и говорят, что не нужно бояться, не нужно стесняться, тогда ребенок может начать нервничать.

— Излишнее подталкивание может вызвать застенчивость. Поэтому родители должны избегать подобных замечаний, и пресекать их со стороны других людей, — говорит Дарья Гура.

Кроме того, не нужно детям говорить о том, что они еще маленькие, им рано что-то знать, делать.

— В будущем это может перерасти в формирование состояния, которое в психологии называется синдром выученной беспомощности, когда уже взрослый человек ждет некого наставника, который знает и делает что-то лучше, — добавляет психолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Как бороться с внешними симптомами страха

Нередко боязнь сцены сопровождается дрожанием рук, ног, голоса, потливостью. Справиться с этим можно с помощью дыхательной практики.

— Есть хорошая дыхательная практика на релаксацию. Она называется 4-7-8. Сначала мы делаем глубокий выдох ртом. Затем на 1, 2, 3, 4 — глубокий вдох носом, на 5, 6, 7 — задержка, и на 8 — снова выдох через рот. Тем самым мы активируем парасимпатическую систему, которая отвечает за релаксацию. Это приводит в тонус блуждающий нерв. Он непосредственно воздействует на сердечную мышцу. Таким образом уменьшается сердцебиение, и человек расслабляется, — комментирует специалист.

Такую практику можно использовать перед самым выступлением, подводит итог психолог.