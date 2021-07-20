Из 257 больниц для Covid-больных 190 отвечают требованиям НСЗУ

Из 257 больниц для госпитализации больных коронавирусом 190 соответствуют требованиям Национальной службы здоровья, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания в Офисе президента.

По его словам, для больниц второй волны пропишут отдельные требования, чтобы с ними быстрее заключили контракты.

Кроме того, в каждой области определят по одной детской больнице.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на совещании сообщил, что идет подготовка к коммуникационной кампании по открытию вакцинации против коронавируса для всех категорий населения, а все центры вакцинации будут работать семь дней в неделю.

Он отметил, что это произойдет, когда Минздрав объявит о переходе к пятому этапу вакцинации.

— У нас должен быть по меньшей мере один большой главный центр массовой вакцинации в каждом областном центре. Кроме того, в каждом райцентре и в городах, в которых проживает более 100 тыс. населения, — добавил Тимошенко.

Ляшко сказал, что надо также открыть все 3,3 тыс. кабинетов для вакцинации по всей стране и распределить сыворотку по этим пунктам.