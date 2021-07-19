Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

За сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая Covid-19

коронавірус

По состоянию на 19 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 244 677 случаев коронавируса, а за сутки — 182. Среди них — 11 детей и ни одного медработника.

Всего в Украине от вируса умер 52 731 человек, за день – пять человек. В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 181 385 украинцам, за сутки – 187.

За последние 24 часа совершили 16 970 тестирований (методом ПЦР – 9 587, методом ИФА – 1 613), и 5 770 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине проведено 11 161 068 ПЦР-тестов.

Коронавирус в Украине 19 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

  • г.Киев — 82 случая;
  • Винницкая область — 2 случая;
  • Волынская область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 7 случаев;
  • Донецкая область — 2 случая;
  • Житомирская область — 18 случаев;
  • Киевская область — 12 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Львовская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 6 случаев;
  • Одесская область — 18 случаев;
  • Полтавская область — 2 случая;
  • Ровенская область — 2 случая;
  • Сумская область — 3 случая;
  • Тернопольская область — 3 случая;
  • Харьковская область — 10 случаев;
  • Херсонская область — 2 случая;
  • Черкасская область — 5 случаев;
  • Черновицкая область — 2 случая.

Читайте
Ляшко оценил возможные масштабы всплеска эпидемии Covid-19 осенью

Вакцинация в Украине

За сутки, 18 июля, прививки от коронавируса в Украине получили 37 173 человека. Одну дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированы — 8 591 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 667 523 человека, из них получили одну дозу – 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 431 127 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего осуществили 4 098 648 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 18 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 244 495 случаев вируса, за сутки – 229.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка