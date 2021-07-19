Коронавирус в Украине 19 июля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 19 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 244 677 случаев коронавируса, а за сутки — 182. Среди них — 11 детей и ни одного медработника.

Всего в Украине от вируса умер 52 731 человек, за день – пять человек. В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 181 385 украинцам, за сутки – 187.

За последние 24 часа совершили 16 970 тестирований (методом ПЦР – 9 587, методом ИФА – 1 613), и 5 770 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине проведено 11 161 068 ПЦР-тестов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

г.Киев — 82 случая;

Винницкая область — 2 случая;

Волынская область — 1 случай;

Днепропетровская область — 7 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 18 случаев;

Киевская область — 12 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 1 случай;

Львовская область — 3 случая;

Николаевская область — 6 случаев;

Одесская область — 18 случаев;

Полтавская область — 2 случая;

Ровенская область — 2 случая;

Сумская область — 3 случая;

Тернопольская область — 3 случая;

Харьковская область — 10 случаев;

Херсонская область — 2 случая;

Черкасская область — 5 случаев;

Черновицкая область — 2 случая.

Вакцинация в Украине

За сутки, 18 июля, прививки от коронавируса в Украине получили 37 173 человека. Одну дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированы — 8 591 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 667 523 человека, из них получили одну дозу – 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 431 127 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего осуществили 4 098 648 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 18 июля 2021 года, в стране подтвердили 2 244 495 случаев вируса, за сутки – 229.