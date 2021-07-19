Неутешительные демографические данные обнародованы сегодня, 19 июля, Госстатом Украины.

Так, только в мае 2021 года украинцев умерло почти 60 тыс. человек, что на 28,2% больше, чем в мае 2020-го.

Главное статистическое ведомство страны сообщило, что с начала 2021 года в Украине умерло около 300 тыс. человек, что на четверть процентов больше, чем в прошлому году.

Печальную статистику смертности усугубляют показатели рождаемости. Согласно данным Госстата, в том же мае 2021-го количество новорожденных в Украине сократилось до 20,6 тыс., то есть почти на 13% в сравнении с маем 2020 года.

Всего за прошедшие пять месяцев — с января по май 2021 — рождаемость в Украине снизилась на 5,5% — до 109,63 тыс. человек.

Таким образом, на 1 июня 2021 население Украины составляет 41 млн 408,2 тыс. человек, что на 377,6 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения — показатель общего количества населения Украины десять лет назад, по состоянию на 1 января 2011 года, составлял 45 млн 778,5 тыс. человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине умерло более 50 тыс. украинцев.