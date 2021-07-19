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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Никаких хлопьев и соленых закусок: как питаться вечером, чтобы не поправиться

холодильник

Ночные перекусы и привычка наедаться вечером могут спровоцировать набор веса даже при попытках питаться правильно в другое время суток. Поэтому при похудении нужно научиться контролировать себя и придерживаться ряда рекомендаций во время приема пищи вечером и ночью.

Диетолог клиники Кливленда Джулия Зумпано озвучила рекомендации, которых следует придерживаться во время приема еды вечером.

  • Следить за часами

Желая похудеть, нужно питаться в правильное время. По мнению диетолога, вечером лучше есть до 18.00. Хотя другие специалисты считают, что важно делать это за 3-4 часа до сна.

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  • Избегать крахмалистых соленых закусок

Такие продукты содержат много калорий, жира и добавок. Также они могут вызвать желание побаловать себя позже чем-нибудь сладким.

  • Никаких хлопьев

По мнению Джулии Зумпано, хлопья с молоком — худшая еда в вечернее и ночное время. Они очень калорийны, что будет способствовать набору лишнего веса.

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  • Обзавестись мерной чашкой

Мерная чашка или кухонные весы помогут ограничивать порции и есть меньше.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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