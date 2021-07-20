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Людмила Богданова |

2,5 месяца: эксперт предположил, сколько выдержит система в случае вспышки Covid-19

2,5 месяца: эксперт предположил, сколько выдержит система в случае вспышки Covid-19

Если в Украине произойдет вспышка коронавируса, система здравоохранения сможет выдержать 2,5 месяца при условии ежедневного количества больных в 4 тыс.

Если же количество госпитализированных пациентов увеличится в 10 раз, больницы продержатся всего неделю. Такой прогноз озвучил Юрий Ганиченко — глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

— Два с половиной месяца — это средний сценарий, если пойдет вспышка, и который будет действовать при двух предположениях: если вспышка уже сейчас … и темпы роста средние в Европе. Если мы пойдем, как Нидерланды, и вырастем в 10 раз за неделю, то мы можем и за неделю выйти на максимальную мощность.

Эксперт прогнозирует, что вспышка продлится несколько месяцев, поэтому власти нужно минимизировать рост заболеваемости. По мнению Ганиченка, в этот период необходимо ввести более строгий карантин из-за индийского штамма коронавируса Дельта и низкого уровня вакцинации среди населения.

Ганиченко заявил, что медицинским учреждениям следует добавлять новые койко-места в случае увеличения количества госпитализаций в пять раз.

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Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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