Почему после Covid-вакцинации тест не всегда показывает наличие антител? Означает ли это, что организм не хочет формировать иммунитет против данной инфекции? Или это свидетельство какого-то заболевания? Что в таких случаях делать? Разобраться с этими вопросами Фактам ICTV помогла семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

— Если ваш тест не показал наличия антител после вакцинации, прежде всего, нужно успокоиться, глубоко вдохнуть и выдохнуть, — улыбается Людмила Сердюк

По словам врача общей практики может быть несколько довольно распространенных причин отсутствия антител к вирусу SarsCov-2.

Первая среди них по частоте – это неправильный анализ. В лаборатории могут просто перепутать тест на S-белок, который нам нужен, с тестом на N-белок, который тоже является коронавирусным, но не шиповидным, как SarsCov-2, а нуклеотидным. Выход – пересдать тест.

Вторая причина – вы слишком поторопились с тестированием. Иными словами, ваша иммунная система после получения вакцины еще не разобралась, что к чему, и поэтому не успела выдать на-гора антитела. Например, у пациентов в возрасте 60+ иммунный ответ формируется немного дольше по времени, чем классический стандарт в 28 дней.

Третья причина может заключатся в индивидуальных особенностях иммунной системы. Бывает так, что она уже выработала защиту к тому или иному виду аденовирусов, на основе которых разработаны векторные Covid-вакцины. И тогда выхода два: либо искать лабораторию, в которой могут сделать достаточно сложный иммунный анализ, либо сделать повторную прививку, но уже не векторной, а мРНК-вакциной.

Четвертая причина – банальное нарушение режима хранения вакцины, несоблюдение очень важного температурного требования. Иными словами, Covid-вакцина просто испорчена и утратила свои качества.

Пятая причина. Отсутствие антител после Covid-вакцинации может быть из-за лекарственных препаратов, которые в данное время принимает пациент. Те же кортикостероиды или цитостатики могут мешать формированию иммунной защиты.

Шестой причиной могут стать тяжелые фоновые заболевания, связанные с ослаблением иммунной системы. Например, ВИЧ или онкология.

Седьмая причина более оптимистичная. Несмотря на показания теста, антитела у пациента все же могут быть. Просто их настолько мало, что тест их не считал. Особо волноваться по этому поводу не стоит, поскольку уже есть немало сообщений в мировом медицинском сообществе, как люди заражаются Covid-19 даже с очень высоким титром антител.

Восьмой причиной отсутствия антител могут стать сугубо личностные факторы, связанные с образом жизни пациента. Питание, стресс, физические нагрузки – все эти позиции должны быть не чрезмерными, чтобы не сбивать с толку своим мега-уровнем организм в целом и иммунную систему в частности.

И, наконец, девятая причина. Крайне редко, но врачам приходится сталкиваться с уникальными пациентами, чья иммунная система изначально не способна формировать защиту не то что после вакцины, даже после перенесенной болезни. Феномен заключается в том, с тяжелыми инфекциями такие пациенты тоже справляются достаточно легко.

По словам Людмила Сердюк, относится к данным тестов нужно взвешенно и разумно, понимая, что антитела – важный, но не единственный показатель сформированного иммунного ответа.