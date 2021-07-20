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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Ждет более угрожающий штамм: инфекционист предупредила о мутациях Covid-19

лікарня, коронавірус

Коронавирус будет продолжать мутировать, поэтому Украине следует готовиться к новым вспышкам заболевания.

Об этом сообщила директор коммунального некоммерческого предприятия Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней Николаевского областного совета Светлана Федорова.

— Этот вирус не до конца изучен, постоянно происходят мутации. Все слышали о Дельте, в Чехии выделили еще один штамм… Мутации будут происходить не на ослабление вируса, а на увеличение его мутационных свойств, его влияния на человека, — говорит Светлана Федорова.

Из-за этого, по ее словам, Украина должна быть готова к этим мутациям, к более тяжелому течению болезни.

— Те госпитали, которые у нас сейчас есть, надо оснащать дальше, развивать. Это залог нормального входа в новую волну. А она, по прогнозам, будет — и третья, и четвертая. И нас ждет более угрожающий штамм, — добавила инфекционист.

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Случаи индийского штамма коронавируса (Дельта) уже обнаружили в Украине. Именно с ними специалисты связывают очередное ухудшение эпидситуации, которое возможно уже осенью.

Предотвратить массовые смерти поможет своевременная вакцинация, особенно граждан, находящихся в группе риска.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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