Известно, что временное бесплодие после родов длится в среднем всего несколько недель, если женщина не кормит грудью. Но если молодая мама кормит ребенка грудным молоком, временное бесплодие может длиться месяцами, или даже больше года.

Но вместе с тем было неясно, как на этот противозачаточный эффект грудного вскармливания влияет энергетический статус матери, включая ее питание и уровень физической активности.

Этот пробел в науке о материнстве решили восполнить исследователи из Института демографических исследований Макса Планка в Германии и CNRS во Франции. Они впервые в глобальном масштабе показали, что влияние грудного вскармливания на функцию яичников сильно зависит от условий окружающей среды.

Анализируя почти три миллиона фактов рождения в 84 развивающихся странах за последние 45 лет, ученые обнаружили связь между продолжительностью грудного вскармливания и средней продолжительностью послеродовой аменореи (отсутствие менструации после родов и наиболее очевидный признак подавления функции яичников).

Выяснилось, что послеродовая аменорея в наше время намного слабее в сравнении с тем, что наблюдалось в 60-70 годы минувшего столетия. Это показывает, что противозачаточный эффект грудного вскармливания явно снизился за последние годы в этих 84 странах.

Кроме того, стало очевидным, что при одинаковой продолжительности грудного вскармливания, чем более развита страна, тем меньше период временного бесплодия после родов.

Эти результаты подтверждают выводы полевых исследований, проведенных в последние десятилетия специалистами по репродуктивной экологии.

Ученые также призывают демографов отказаться от представления о том, что условиями окружающей среды можно пренебречь при изучении фертильности — способности половозрелых мужчины и женщины к зачатию.